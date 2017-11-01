遍览2017秋季全球最新豪宅楼盘
从纽约到迪拜，从悉尼到洛杉矶，今秋上市的新开发项目呈现出多样独特风格。
今年秋季，全球豪宅市场开始加速上行，各大城市均有不少新楼盘相继亮相。
摆脱低迷的夏季之后，纽约豪宅市场迎来大批高端楼盘，包括翠贝卡地区的毗连式联排别墅11 Beach Street和布鲁克林中心地带的摩天大楼Brooklyn Point。
受价格调控措施、近期首相选举和英国脱欧余波的影响，伦敦房地产市场依然充满不确定性，但颓势似乎正在扭转。今年秋季，伦敦豪宅项目通过选择的多样性和合理定价吸引买家。
在悉尼，高端市场正从城郊向更具活力的市内转移，一些曾经被忽视的地区正迅速发展成炙手可热的新置业目的地。
与此同时，洛杉矶房地产市场继续保持强劲势头，价格连续上涨，开发商趁势加推新盘。其中，新开发项目最受欢迎，来自纽约、旧金山和中国的富裕买家正大量涌入。
环域居将带领你浏览以上四大城市以及迈阿密、迪拜和旧金山的秋季新楼盘。
正如这个时节的天气，今秋纽约房地产市场的前景难以预测。
一方面，道格拉斯·艾丽曼地产公司(Douglas Elliman)的最新报告显示，2017年第二季度曼哈顿房屋销售较去年同期飙升15.2%。此外，新开发项目的成交量增加超过10%，市场份额达17.6%。
在曼哈顿和布鲁克林，新开发项目的平均和中位数价格刷新历史最高纪录，其中后者的售价中值为79万5000美元，同比上涨20%以上。
新开发项目的库存水平有所上升，表现最为强劲的成屋市场开始下跌，与此同时全现金交易创三年来新低。。。点击阅读全文
越来越多住在悉尼市郊的富人考虑出售他们的乡村大宅和土地，转而换购一处设施齐全的城中寓所。
畅销楼盘必须兼具亮眼的建筑设计、齐全的配套设施和充足的生活空间。随着买家对悉尼黄金地段物业的需求与日俱增，一些重点区域得到重新开发，并有不少商业建筑被改造成豪华住宅项目。
这些地理位置优越的新建高档公寓不仅方便居民步行出行（周边分布着众多人行道和公园），而且提供各种各样的现代设施和配套服务，远远超出过去的购房需求。。。点击阅读全文
长期以来，迪拜房地产开发商使出浑身解数，通过各种博人眼球的方式招揽购房者，比如赠送跑车或全玻璃车库。但经过15年的激烈竞争之后，买家似乎不再满足于“土豪”风格的奢华配套设施。
这反映在最新上市的豪宅项目，它们更多地从空间、绿化和室内外融合等方面为外国投资者带来前所未有的体验。不可否认，健康生活已成为迪拜众多高端楼盘的一大主题。
尽管如此，豪华设施并未就此销声匿迹，但越来越多的开发商打出“健康牌”。与此同时，迪拜的房地产投资者正将目光从高档装潢和营销噱头转向更具吸引力的生活方式。。。点击阅读全文
尽管迈阿密许多开发商决定在现有库存清空前“按兵不动”，但有迹象显示当地的房地产市场正在回暖。
房地产经纪公司Cervera Real Estate管理合伙人Alicia Cervera说：“我们经历了一个超乎寻常的夏季。市场活动很旺盛，房屋销售也有不俗表现。”
她说：“如今，人们对市场的走向更有信心，但今年春季和去年这个时候的形势相当严峻”。。。点击阅读全文
总体而言，洛杉矶房地产市场依然火热且需求旺盛，售价达九位数的超级豪宅频现报端。但部分专业人士担心，豪宅市场的过度饱和已为时不远，尤其是在洛杉矶市中心。
房地产经纪公司Compass California新开发项目董事总经理Hana Cha说：“洛杉矶楼市非常强劲，特别是高端物业，独户住宅和共管公寓均有不俗表现，吸纳率和每平方呎价格等指标也十分亮眼”。。。点击阅读全文