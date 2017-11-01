遍览2017秋季全球最新豪宅楼盘

受价格调控措施、近期首相选举和英国脱欧余波的影响，伦敦房地产市场依然充满不确定性，但颓势似乎正在扭转。今年秋季，伦敦豪宅项目通过选择的多样性和合理定价吸引买家。

摆脱低迷的夏季之后，纽约豪宅市场迎来大批高端楼盘，包括翠贝卡地区的毗连式联排别墅11 Beach Street和布鲁克林中心地带的摩天大楼Brooklyn Point。

今年秋季，全球豪宅市场开始加速上行，各大城市均有不少新楼盘相继亮相。

在悉尼，高端市场正从城郊向更具活力的市内转移，一些曾经被忽视的地区正迅速发展成炙手可热的新置业目的地。

与此同时，洛杉矶房地产市场继续保持强劲势头，价格连续上涨，开发商趁势加推新盘。其中，新开发项目最受欢迎，来自纽约、旧金山和中国的富裕买家正大量涌入。

环域居将带领你浏览以上四大城市以及迈阿密、迪拜和旧金山的秋季新楼盘。