洛杉矶豪宅市场火爆 开发商趁势加推新盘

总体而言，洛杉矶房地产市场依然火热且需求旺盛，售价达九位数的超级豪宅频现报端。但部分专业人士担心，豪宅市场的过度饱和已为时不远，尤其是在洛杉矶市中心。 房地产经纪公司Compass California新开发项目董事总经理Hana Cha说：“洛杉矶楼市非常强劲，特别是高端物业，独户住宅和共管公寓均有不俗表现，吸纳率和每平方呎价格等指标也十分亮眼。” 根据道格拉斯·艾丽曼地产公司(Douglas Elliman Real Estate)于7月底发布的《2017年大洛杉矶地区及周边市场报告》，今年第二季度，大洛杉矶地区的房屋销量创历史新高，同时库存水平有所下降，整体价格呈上行趋势。

报告显示，房屋售价中值已连续20个季度实现同比增长，但豪宅市场的持续涨价伴随着库存急剧下降。第二季度，高端物业的售价中值上涨2.2%至140万美元。 Cha说：“事实上，新开发项目和新建设项目的数量要高于过去十几年。” 她补充道，“问题在于有多少库存将进入市场。目前，超高端市场的库存过多，如何确保市场的可持续运作？” Cha还对豪华公寓价格将进一步上涨表示担忧。她说：“在市中心，各类公寓的平均价格一般在每平方呎700美元到750美元。然而，一些计划于2018年和2019年上市的新建豪华公寓可能突破每平方呎2000美元。那么，谁来购买这些公寓？尤其是当市场上有500甚至是1000个单元可供选择。”