洛杉矶豪宅市场火爆 开发商趁势加推新盘
今秋季小型住宅和豪华顶层公寓大受欢迎，专家担忧供应过剩的问题可能即将显现。
总体而言，洛杉矶房地产市场依然火热且需求旺盛，售价达九位数的超级豪宅频现报端。但部分专业人士担心，豪宅市场的过度饱和已为时不远，尤其是在洛杉矶市中心。
房地产经纪公司Compass California新开发项目董事总经理Hana Cha说：“洛杉矶楼市非常强劲，特别是高端物业，独户住宅和共管公寓均有不俗表现，吸纳率和每平方呎价格等指标也十分亮眼。”
根据道格拉斯·艾丽曼地产公司(Douglas Elliman Real Estate)于7月底发布的《2017年大洛杉矶地区及周边市场报告》，今年第二季度，大洛杉矶地区的房屋销量创历史新高，同时库存水平有所下降，整体价格呈上行趋势。
报告显示，房屋售价中值已连续20个季度实现同比增长，但豪宅市场的持续涨价伴随着库存急剧下降。第二季度，高端物业的售价中值上涨2.2%至140万美元。
Cha说：“事实上，新开发项目和新建设项目的数量要高于过去十几年。”
她补充道，“问题在于有多少库存将进入市场。目前，超高端市场的库存过多，如何确保市场的可持续运作？”
Cha还对豪华公寓价格将进一步上涨表示担忧。她说：“在市中心，各类公寓的平均价格一般在每平方呎700美元到750美元。然而，一些计划于2018年和2019年上市的新建豪华公寓可能突破每平方呎2000美元。那么，谁来购买这些公寓？尤其是当市场上有500甚至是1000个单元可供选择。”
苏富比国际地产Bryant Reichling销售团队成员Joe Reichling称，他发现来自旧金山和纽约的买家正大量涌入。
他说：“两年前，洛杉矶有不少中国买家，现在则是纽约客的天下。我把这些人称作创意阶层，他们因房价过高和人口稠密等原因逃离纽约，转而到洛杉矶定居和发展，主要从事媒体、科技、时尚和娱乐等四个行业。”
Reichling称，这些迁往洛杉矶的购房者对设计精良的新楼盘青睐有加，他们愿意遍寻全市找到自己心仪的住宅。他说：“地段无关紧要，而且他们也不太关注社区。 相比之下，设计反而更加重要，因为这直接决定了他们将住在什么样的大楼里。”
除此之外，小型住宅(small-lot house)在全市范围内掀起了另一股热潮。开发商将宅基地上原有的独户住宅拆除后，重新建造多栋面积较小的房屋。Reichling说：“这一趋势在好莱坞甚至是整个洛杉矶都非常流行。”他补充道，“当然，这类物业的价格取决于所在社区，但买家通常会花费110万美元到130万美元购买一栋两卧到四卧的小型住宅。”
让我们带您到当地一览今秋上市的六个重点豪宅项目：
1. 西好莱坞 | 1345 Havenhurst, 1345 Havenhurst Drive, West Hollywood
1345 Havenhurst坐落于洛杉矶县西好莱坞市(West Hollywood)，地处日落大道(Sunset Boulevard)和喷泉大道(Fountain Avenue)之间一条绿树成荫、安宁静谧的街道。这栋豪华共管公寓楼毗邻一座新建的城市公园，距离著名的日落大道仅一个街区。该项目已于三年前动工，并预计于九月完工。销售于九月中旬启动。
楼内有多种户型可供选择。多层联排设计搭配挑高天花板和落地大窗，最大限度地提升层高、光照和视野。开放式平面布局实现厨房与生活区的完美融合，并能保证自然采光和对流通风。
花园露台单元(Garden Terrace)附带私人阳台，可俯瞰林荫街道或者靠近专门设计的绿植幕墙；精选顶层单元(Townhomes in the Penthouse Collection)拥有360度屋顶观景露台。该项目凭借节能设计和建材被西好莱坞市政府评为绿色建筑。
单元数量：16套联排公寓
价格范围：尚未公布，但预计为137万5000美元到250万美元左右
开发商/建筑设计：1345 Havenhurst LLC/Kanner Architects
公寓户型：13个两卧单元和3个三卧顶层单元，室内面积为1490平方呎到1963平方呎
配套设施：屋顶平台和花园露台
官方网站： 1345havenhurst.com
2. 银湖 | Ridge Silver Lake, 2211 Glendale Blvd., Silver Lake
Ridge Silver Lake坐落于充满活力的银湖社区(Silver Lake)，由10栋现代风格的豪华别墅组成。目前，施工已接近尾声，并且被开发商Barth Partners誉为“皇冠明珠”的10号别墅(Home 10)即将发售。每栋别墅均有屋顶平台、用餐露台、侧院和阳台。其他特色设计包括小房间/办公室、媒体房、酒吧间和附带超大步入式衣帽间的宽敞主卧等。
该项目的一大亮点是白色的水泥板外墙，令人联想起北欧的现代农场住宅。透过客厅和餐厅的转角窗户和玻璃拉门，可饱览洛杉矶市中心的风光及远方美景。
房屋数量：10栋小型住宅
价格范围： 108万5000美元到159万9000美元。10号别墅的售价在150万美元到160万美元之间，有望成为洛杉矶东区最贵的小型住宅
开发商/建筑设计： Barth Partners
房屋户型：两卧和三卧住宅，室内面积为1630平方呎到3000平方呎
配套设施：双车位大车库；可饱览银湖水库、洛杉矶市中心和凡度沟山脉(Verdugo Mountains) 的风光
官方网站：ridgesilverlake.com
3. 马里布 | Cavalleri, 6487 Cavalleri Road., Malibu
Cavalleri坐落于洛杉矶最令人艳羡的海滨社区之一马里布，毗邻风景如画的杜梅岬(Point Dume)，预计于今年秋季竣工。这栋豪华共管公寓楼提倡环保和可持续理念，以绿色节能的小户型住宅为主。
该项目距离马里布最棒的购物中心、餐厅、冲浪和徒步地仅几分钟路程。全新样板间采用明亮通透的开放式布局，包含精美装饰、实木地板、水疗浴室和美食厨房等。Cavalleri地处一个占地10英亩的封闭式自然保护区，只需短暂车程即可抵达祖玛海滩(Zuma Beach)。楼内共有68套西班牙复兴风格的豪华公寓，经典的南加州装修风格兼顾各个区域的功能性。
单元数量：68
价格范围：起价略超100万美元，部分单元在200万美元以上
开发商/建筑设计： Pacific Eagle Holdings Corporation/Edmonds + Lee
公寓户型： 40个三卧三浴单元和28个两卧两浴单元，包括24个顶层单元，室内面积为1577平方呎和2232平方呎
配套设施：附带池畔小屋的52呎游泳池、配备户外壁炉的树下用餐区、先进健身房、网球场、地滚球场、瑜珈/冥想花园、柑橘园、海滨人行步道和遛狗区
官方网站：cavallerimalibu.com
4. 好莱坞 | Row 2, 1410 N. Stanley Ave., Hollywood
Row 2坐落于好莱坞中心地带，由八栋现代时尚的三层别墅组成。该项目将于今年秋季开盘，毗邻令人梦寐以求的Spaulding Square社区，以及好莱坞最具活力的餐厅和夜店。
室内装潢包含人造橡木地板、设计师精选瓷砖和石英石台面，以及Bertazzoni、Thermador和Bosch品牌的全套不锈钢厨具。
房屋数量：8栋小型住宅，适用于洛杉矶Small Lot Ordinance法规
价格范围：起价140万美元
开发商/建筑设计： Intracorp/Lim Chang Rohling & Associates
房屋户型：三卧三浴+盥洗室，室内面积为1911平方呎到1952平方呎
配套设施：配备壁炉并能远眺洛杉矶市中心、好莱坞和好莱坞山风光的屋顶平台；毗连式双车位入户车库
官方网站：row2la.com
5. 比弗利山庄 | Pacific Star, 321-327 South Elm Drive, Beverly Hills
Pacific Star坐落于比弗利山庄核心区域的一个宁静社区，但距离各种城市便利设施仅几步之遥，同时也是自2009年以来威尔希尔大道(Wilshire Boulevard)南侧新建的首个多户住宅项目。
整个楼盘采用现代建筑风格和开放式平面布局，分为共管公寓、联排公寓和顶层公寓。住户享有私人户外空间和各种配套设施，包括浴室地暖设备和为公共区域供电的太阳能电池板等。
18套复式联排公寓有多种户型可供选择，内设两到三间卧室。10套共管公寓为两卧或三卧单元。另有两套三卧顶层公寓。
一览无余的好莱坞山、世纪城、比弗利山庄和洛杉矶市中心的风光是住宅的另一大特色。
该项目预计于初秋开盘，由房地产代理公司Compass经纪人Lisa Rubel和Kim Hartley共同销售。
公寓数量：30
价格范围：尚未公布，但预计起价为200万美元
开发商/建筑设计：K Pacific Investments/Gabbay Architects
室内设计：Deb Longua-Zamero
公寓户型：复式联排公寓的室内面积为1500平方呎到1950平方呎，附带200多平方呎的露台；共管公寓的室内面积为1500平方呎到1700平方呎，附带500平方呎的超大露台；顶层公寓的室内面积超过2200平方呎，附带1000平方呎的露台
配套设施：礼宾服务部、配备安保服务和电动车充电桩的并排式地下停车场、附带饮料和红酒冰柜的专业厨房、地热地板、意大利橱柜、覆盖所有房间的USB接口、欧洲进口白色橡木地板、直达电梯、私人储藏室和镶有石灰岩地砖的华丽大堂
官方网站：pacificstarbh.com
6. 好莱坞 |Fuller 4, 1339 N. Fuller Ave., Hollywood
房地产开发商Oakmont Capital将于今年秋季推出全新力作Fuller 4。这个精品楼盘是目前好莱坞在售的三个小地块住宅项目之一，建筑师对钢材、玻璃和木料的巧妙运用形成了与众不同的建筑风格。
房屋数量：4栋小地块住宅，适用于洛杉矶Small Lot Ordinance法规
价格范围：起价160万美元
开发商/建筑设计：Oakmont Capital/Telemachus Studio
房屋户型：两卧和三卧住宅，室内面积为2502平方呎到2787平方呎
配套设施：屋顶平台、悬空钢结构楼梯、外露钢梁、双层挑高客厅、私家前院和后院、Bosch牌不锈钢厨具套组
官方网站：BryantReichling.com