迈阿密楼市有望回暖 高端新楼盘谨慎试水
今秋上市的豪宅项目为住户提供一应俱全的配套设施和室内外相融合的居住体验。
尽管迈阿密许多开发商决定在现有库存清空前“按兵不动”，但有迹象显示当地的房地产市场正在回暖。
房地产经纪公司Cervera Real Estate管理合伙人Alicia Cervera说：“我们经历了一个超乎寻常的夏季。市场活动很旺盛，房屋销售也有不俗表现。”
她说：“如今，人们对市场的走向更有信心，但今年春季和去年这个时候的形势相当严峻。”
根据迈阿密房地产商协会(Miami Association of Realtors)和综合房源信息平台(Multiple Listing Service)最近发布的一份报告，7月份现有豪华公寓的销量急剧增加。其中，100万美元及以上的高端物业成交68笔，较去年同期的45笔飙升51.1%。
与此同时，7月份现有独户豪宅成交80笔，而去年同期为73笔，年增长率达9.6%。报告显示，迈阿密100万美元及以上的独户住宅销售已经连续五个月增长，豪华公寓销售也实现“两连涨”。
然而，房屋交易平台Redfin于8月份发布的一份报告显示，第二季度迈阿密豪华住宅的平均价格暴跌23%，在季度销量突破40笔的所有城市中垫底。
Redfin驻迈阿密经纪人Jose Medina在报告中称，豪宅市场的糟糕表现部分是由于高端公寓项目供应过剩。根据该公司提供的数据，迈阿密500万美元及以上的待售房屋数量较去年同期激增166.7%。房地产代理公司ONE Sotheby’s International Realty开发项目副总裁Harvey Daniels用“充满挑战”来形容眼下的迈阿密房地产市场。
Daniels还担任楼盘One Thousand Museum的销售总监，这幢62层的超现代公寓塔楼坐落于迈阿密市中心的比斯坎大道(Biscayne Boulevard)。他说：“我们的销售表现深受外国市场的影响。近年来，巴西等国家的货币汇率暴跌，而墨西哥城的房地产市场则持续低迷。”
他补充道，“我们已将注意力转向国内买家，而此前他们并非迈阿密楼市的主力军。”
Cervera说：“波动正在扰乱市场。买家不知道要如何应对。不确定性会减弱市场活动，显然人们更喜欢稳定。”
她指出，作为对迈阿密豪宅市场至关重要的外国市场之一，阿根廷正趋于稳定。她说：“虽然巴西仍处于动荡时期，但要比去年这个时候稳定得多。”
在Cervera看来，当前的库存水平不成问题。她解释道，“当一个城市像迈阿密一样快速发展时，库存不断累积的情况在所难免。”
尽管如此，部分新建豪华公寓项目十分畅销。以她公司代理的阿斯顿马丁公寓大厦(Aston Martin Residences)为例，在开盘的前六周，近400套公寓已售出两成以上。
Daniels对明年整体市场的表现抱有希望。他说：“按照以往的规律，迈阿密市场在下跌后总是能快速反弹。”
下文带您一览今秋上市的三个迈阿密豪宅项目：
1. 里维埃拉海滩｜ Amrit Ocean Resort & Residences, 3100 North Ocean Drive, Singer Island, Riviera Beach
Amrit Ocean Resort & Residences坐落于风景如画的棕榈滩县辛格岛(Singer Island)，地处大西洋沿岸一处原始纯净的海滩。楼盘占地七英亩，由房地产开发商Creative Choice Group与知名水疗品牌ESPA Spas和健康咨询公司Himalayan Institute携手打造。建成后，Amrit将成为美国健康生活的领军者之一。该项目预计于今年秋季开盘，并计划于2019年春夏竣工和交房。
这个全新的豪华公寓项目由两栋塔式住宅楼组成，为住户提供室内外相融合的精彩生活，并包含现代风格的橱柜、先进的家用电器、专门设计的配件和通向带顶海景露台的落地玻璃拉门等。其中，P座（P代表安宁peace）为度假式住宅，配备人体工学设计的加热按摩地板、个性化的数字娱乐套组、调节情绪的芳香按摩服务、富含维生素C的淋浴用水、隔音墙体和晨间模拟系统，后者可在设定的叫醒时间缓慢增加卧室的光照强度。H座（H代表幸福happy）为酒店式公寓，同样配备各种便利设施。
单元数量：351，住宅与酒店混合
价格范围：70万美元到400多万美元
开发商/建筑设计：Creative Choice Group/S&E Architects
室内设计：Bilkey Llinas Design
公寓户型：普通单元的面积为1460平方呎到2525平方呎；顶层单元的面积可达3350平方呎。所有单元均附带露台，其中顶层单元拥有包含夏季厨房和热水浴缸的屋顶露台
配套设施：10万平方呎的室内外水疗区和保健设施、提供国内外特色美食的海滨餐厅、静思花园、室内外瑜珈练习区、漩涡按摩池和私人海滩俱乐部（包括小屋、水上运动设施、免费休闲躺椅、遮阳伞和毛巾）。两栋塔楼均配备住户专属的水上游乐池。
官方网站：amritocean.com
2. 港湾岛 |The Waters Bay Harbor, 9781 East Bay Harbor Drive, Bay Harbor
The Waters Bay Harbor坐落于迈阿密优质地段港湾岛(Bay Harbor Island)，由九处精装豪宅组成，包括两套半层住宅和五套全层住宅，所有单元将垂直分布在一栋塔楼内。负责销售的房地产代理公司Compass称20多年来岛上首次迎来这样一个与众不同的开发项目。
该楼盘由房地产开发商Congress Group建造，全部采用高品质建材打造而成，包括意式风格的厨房、意大利进口的隐藏铰链烤漆门、天然大理石和花岗岩制成的地砖及台面，以及嵌入橱柜的集成电器等。The Waters将于本月公开发售，并预计于2018年春季或夏季动工，整个工期长达18个月。
房屋数量：9
价格范围：99万5000美元到479万5000美元
开发商/建筑设计：Congress Group/Bermello Ajamil & Partners
房屋户型：两卧到四卧单元+小房间，室内面积为1530平方呎到4354平方呎
配套设施：健身房、屋顶游泳池和花园；顶层豪宅附带屋顶花园和私人游泳池
官方网站： thewatersbayharbor.com
3. 博卡拉顿 |Akoya Boca West Country Club, 20155 Boca West Drive, Boca Raton
Akoya Boca West是知名房地产开发商Siemens Group继The Polo Club Boca Raton推出的又一当代豪宅佳作。该楼盘坐落于顶级的私人住宅乡村俱乐部Boca West，拥有超过40万平方呎的俱乐部设施和风景如画的高尔夫球场，为住户提供无与伦比的豪华度假生活。
单元数量：139
价格范围：90万美元到300万美元
开发商：The Siemens Group
公寓户型：两卧到四卧+小房间，室内面积为1891平方呎到4500多平方呎。组合式定制住宅可另询。
配套设施：24小时安保部门、16部私人直达电梯、度假风格游泳池及平台、24小时健身中心、水疗区、两间棋牌室和社交活动室。项目周边分布着四座由皮特·戴(Pete Dye)、阿诺德·帕尔默(Arnold Palmer)和吉姆·法齐奥(Jim Fazio)等名家设计的18洞高尔夫锦标赛球场。另有一个荣获美国网球协会(USTA)大奖的网球中心，包括31个球场。
官方网站： akoyabocawest.com