“土豪风”已过时 迪拜新楼盘专注健康生活
带你一览2017秋季最新上市的迪拜豪华公寓和别墅项目。
长期以来，迪拜房地产开发商使出浑身解数，通过各种博人眼球的方式招揽购房者，比如赠送跑车或全玻璃车库。但经过15年的激烈竞争之后，买家似乎不再满足于“土豪”风格的奢华配套设施。
这反映在最新上市的豪宅项目，它们更多地从空间、绿化和室内外融合等方面为外国投资者带来前所未有的体验。不可否认，健康生活已成为迪拜众多高端楼盘的一大主题。
尽管如此，豪华设施并未就此销声匿迹，但越来越多的开发商打出“健康牌”。与此同时，迪拜的房地产投资者正将目光从高档装潢和营销噱头转向更具吸引力的生活方式。
1. 乌德梅塔 | La Reserve Residences, Dubai Healthcare City 2, Oud Metha
没有哪个地方比迪拜健康城(Dubai Healthcare City)更能诠释健康生活的理念。La Reserve Residences便坐落于这个以高端诊所和医院而非豪华住宅著称的园区。
该项目由房地产开发商Swiss Property和迪拜健康城联手打造，其设计方案令人联想起阿拉伯语中“Wadi”一词（指的是通常由瀑布冲击形成的河谷或绿洲）。
这个靠近迪拜河(Dubai Creek)的地区是鸟类爱好者观赏各种飞禽的热门地点，附近还分布着一个火烈鸟保护区。La Reserve Residences横跨迪拜的新老城区，使业主有机会领略一座城市中两种截然不同的风情与魅力。从该住宅驱车五分钟之内即可抵达国际机场。该项目正在建造中，预计于2019年竣工。
单元数量：230个单层、复式和顶层单元
价格范围：150万迪拉姆到1000万迪拉姆（约合40万8000美元到270万美元）
开发商/建筑设计：Swiss Property/10design
公寓户型：单卧至四卧单元
配套设施：人行步道、跑道、嬉水池、直游区、儿童泳池、可供娱乐的大型景观区、纳凉亭、设施齐全的健身房、空间充足的储藏室、奢华的礼宾大堂、近在咫尺的私立学校Swiss International Scientific School
官方网站：swissproperty.ae
2. 纳德阿尔沙巴 | Hartland Estates Forest Villas at Sobha Heartland, Nad Al Sheba
Hartland Estates Forest Villas坐落于穆罕默德·本·拉希德城(Mohammed bin Rashid Al Maktoum City)，属于造价40亿美元的多功能开发项目Sobha Hartland的重要组成部分，力求为住户提供非凡的滨水和绿色生活。该项目毗邻迪拜新建的大型人工运河和世界第一高楼哈利法塔(Burj Khalifa)，周边规划了240万平方呎的林地。实际上，近三分之一的项目用地将被树木覆盖。
别墅采用L形平面布局，共有八种户型可供选择，包含四或五间卧室。该项目距离迪拜购物中心和哈利法塔所在的市中心约三公里。目前，开发商推出了两栋样品房，并为潜在投资者提供专车服务，方便他们参观整个项目，这项贴心安排在气温高达45度、闷热异常的九月非常受欢迎。
部分别墅附带装有玻璃门的车库。据开发商，一期和二期项目已售出超过70%的房源。其中，一期项目包含48栋别墅，预计于2018年12月竣工。
房屋数量：48栋别墅（一期项目）
价格范围： 1110万迪拉姆到1540万迪拉姆（约合300万美元到420万美元）
开发商/建筑设计：Sobha/PNC Architects
房屋户型：四卧和五卧别墅
配套设施：游泳池、健身房、大片森林、步道、乡村俱乐部、两所国际学校、三家精品酒店、餐厅、零售商店、各种休闲设施
官方网站：sobha.com
3. 迪拜朱美拉岛｜Jumeirah Islands, Al Asayel Street, Dubai
Jumeirah Islands建成于2006年，属于迪拜最早一批拥有永久产权的开发项目。正如其名，这个楼盘的一大亮点是别墅群落分布在众多的小型人工岛上面，四周环绕着纵横交错的人工湖泊。
该项目由迪拜地标——朱美拉棕榈岛的缔造者、房地产巨头Nakheel倾力打造，堪称迪拜首屈一指的大型社区。最近，开发商推出了84栋四卧联排别墅。
在十几年前项目建设之初时，迪拜仍是一个不为人知的新兴房地产市场，当时开发商必须加倍努力才能说服外国投资者前来置业，所以房屋的平面布局要比近期的楼盘更加宽敞。最新推出的联排别墅拥有3630平方呎的生活空间，并附带私人花园和屋顶露台。
房屋数量：84栋联排别墅
价格范围：起价415万迪拉姆（折合110万美元）
开发商/建筑设计：Nakheel/M. Al Shaikh Mubarak Architectural & Engineering Consultants.
房屋户型：四卧联排别墅
配套设施：游泳池、私人花园、洗衣房、两个停车位、场馆、健身俱乐部
官方网站：nakheel.com
4. 迪拜朱美拉棕榈岛｜The Palm Tower, Palm-Jumeirah, Dubai
The Palm Tower坐落于朱美拉棕榈岛的“树干部分”，建成后将成为全岛的焦点所在，并且享有绝佳的视野。正如全市许多高层项目，这幢52层的摩天大楼包含住宅和酒店两部分。其中，1到18层为豪华酒店St. Regis Dubai–The Palm。
配套的购物中心Nakheel Mall预计于明年营业，并向公寓住户和酒店房客开放。此外，经由大桥或人行步道，从该项目可直达棕榈岛的海滩俱乐部。
单元数量：502
价格范围：两卧单元起价240万迪拉姆（折合65万3000美元）
开发商/建筑设计：Nakheel/RSP Architects Planners & Engineers
公寓户型：一居室、单卧和两卧单元
配套设施：无边际游泳池、观景平台、餐厅、海滩俱乐部、购物中心
官方网站：nakheel.com