“土豪风”已过时 迪拜新楼盘专注健康生活

1. 乌德梅塔 | La Reserve Residences, Dubai Healthcare City 2, Oud Metha

没有哪个地方比迪拜健康城(Dubai Healthcare City)更能诠释健康生活的理念。La Reserve Residences便坐落于这个以高端诊所和医院而非豪华住宅著称的园区。

该项目由房地产开发商Swiss Property和迪拜健康城联手打造，其设计方案令人联想起阿拉伯语中“Wadi”一词（指的是通常由瀑布冲击形成的河谷或绿洲）。

这个靠近迪拜河(Dubai Creek)的地区是鸟类爱好者观赏各种飞禽的热门地点，附近还分布着一个火烈鸟保护区。La Reserve Residences横跨迪拜的新老城区，使业主有机会领略一座城市中两种截然不同的风情与魅力。从该住宅驱车五分钟之内即可抵达国际机场。该项目正在建造中，预计于2019年竣工。

单元数量：230个单层、复式和顶层单元

价格范围：150万迪拉姆到1000万迪拉姆（约合40万8000美元到270万美元）

开发商/建筑设计：Swiss Property/10design

公寓户型：单卧至四卧单元

配套设施：人行步道、跑道、嬉水池、直游区、儿童泳池、可供娱乐的大型景观区、纳凉亭、设施齐全的健身房、空间充足的储藏室、奢华的礼宾大堂、近在咫尺的私立学校Swiss International Scientific School

官方网站：swissproperty.ae