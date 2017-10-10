旧金山秋季高档新楼盘传承都市文化遗产

1. 多帕奇区｜ 815 Tennessee, 815 Tennessee St., Dogpatch

815 Tennessee坐落于第19街和20街之间的田纳西街815号(815 Tennessee St.)，地处旧金山湾以西、Esprit公园以东的波特雷罗角(Potrero Point)。这栋五层住宅楼是房地产开发商DM Development继8 Octavia、450 Hayes和400 Grove推出的又一力作，并邀请曾打造全市众多新建公寓楼的建筑设计公司Edmonds + Lee Architects负责室内装潢。因此，该项目享有足以与周边建筑比肩的高品质设计。

大楼前身是一座工厂，原有的砖砌外墙得以保留。除入口庭院、大堂和屋顶露台等娱乐空间以外，住户还可以到配套的市民“迷你公园”散步。全楼共有69个单元，室内面积为678平方呎到1221平方呎。该项目预计于2018年初竣工。

单元数量：69

价格范围：70万美元到200万美元

开发商/建筑设计：DM Development/BDE Architects

公寓户型：单卧单浴至三卧三浴单元

配套设施：景观庭院、停车场、屋顶景观露台、自行车房及修理间、烧烤区、迷你公园、24小时大堂服务

官方网站：815tennessee.com