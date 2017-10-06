悉尼新楼盘主张便利生活和一流视野
这些即将建成的高楼大厦将为住户提供时尚精致的都市生活。
越来越多住在悉尼市郊的富人考虑出售他们的乡村大宅和土地，转而换购一处设施齐全的城中寓所。
畅销楼盘必须兼具亮眼的建筑设计、齐全的配套设施和充足的生活空间。随着买家对悉尼黄金地段物业的需求与日俱增，一些重点区域得到重新开发，并有不少商业建筑被改造成豪华住宅项目。
这些地理位置优越的新建高档公寓不仅方便居民步行出行（周边分布着众多人行道和公园），而且提供各种各样的现代设施和配套服务，远远超出过去的购房需求。
此外，全市范围内掀起另一股热潮，许多标志性建筑被改造成住宅大楼。这些优势区位的升级改造推动许多郊区旧貌换新颜，使一些长期被遗忘的角落迅速发展成欣欣向荣、大受欢迎的“都市村庄”。
如今，消息灵通的精明买家可能获取比以往更多的信息，但同时他们也拥有更多选择，因为坐拥海港美景、靠近沙滩或中央商务区且毗邻咖啡馆和餐厅的房源比比皆是。
下文带您一览悉尼市中心五个正在建造或即将开工的豪华公寓项目。现阶段可购买期房。
1. 米尔逊角｜Blue at Lavender Bay, 61 Lavender St., Milsons Point
Blue at Lavender Bay坐落于悉尼宜居指数最高的社区薰衣草湾(Lavender Bay)，融合了优越的地理位置、经典的建筑设计和奢华的室内装潢。
该项目距离北悉尼商务区和悉尼中央商务区仅几步之遥，并可轻松前往基利比(Kirribilli)和麦克马洪斯角(McMahons Point)等村镇中心。
此外，周边还分布着全市最棒的一些学校、健身房、娱乐设施和商店，以及轮渡、公交和火车站点，为住户提供首屈一指的便利生活。沿悉尼海港大桥步行或骑车，短时间便能抵达市区。
这个129单元的豪华公寓项目原本是一栋商业大厦，由房地产开发商Aqualand委托PTW建筑事务所进行改造。所有单元均装有多扇落地大窗，能将南北两个方向的城市风光尽收眼底。
按计划，大楼外墙将被拆除，内部翻修一新，增建的曲面阳台将使整体感觉更加柔和。此外，冬季花园也是一大亮点。室内空间设施齐全，并采用嘉格纳厨具、天然石材和定制细木工制品。
本项目已于9月9日正式开盘。
单元数量：129
价格范围：单卧单元起价96万澳元（折合76万美元）；两卧单元起价185万澳元（折合147万美元）；三卧单元价格另询
开发商/建筑设计：Aqualand/PTW
公寓户型：单卧至三卧单元
特色配套：毗邻轮渡、公交和火车站点；咖啡馆、餐厅、北悉尼商务区和悉尼中央商务区
官方网站：aqualand.com.au
2. 玫瑰湾｜Luxe Rose Bay, 637-639 Old South Head Road, Rose Bay
Luxe坐落于时尚气息浓厚的东部郊区玫瑰湾，包含九套精心设计的豪华公寓。周边分布着多家著名餐厅、品牌专卖店和世界级景区。
这个高档住宅项目由建筑设计公司MHN Design Union倾力打造，风格简练又不失精致，并有花园公寓、联排公寓和观景公寓等多种户型可供选择。
黑色窗框和木料与中性色调的装潢和绿意盎然的景观形成鲜明对比。
所有公寓只需少量维护且易于打理，真正实现轻松便捷的生活方式。每个单元均装有落地大窗和通向私人阳台的全尺寸玻璃拉门，住户可以尽情欣赏这个海港城市的迷人风光。此外，平面图还包含一处僻静的户外空间，卧室则巧妙地隐藏在其后方。
该项目距离玫瑰湾的村镇仅几步之遥，并毗邻多家著名餐厅和咖啡馆，包括Catalina餐厅、Bernasconi’s和La Bretagne。驱车五分钟即可前往西田购物中心的Bondi Junction。
附近还有玫瑰湾轮渡码头、悉尼皇家高尔夫俱乐部、伍拉华高尔夫俱乐部和邦迪海滩等。
单元数量：9
价格范围：单卧联排公寓起价121万5000澳元（折合96万3000美元）；两卧公寓起价146万澳元（折合115万7000美元）；三卧顶层公寓（已售）售价300万澳元（折合240万美元）
开发商/建筑设计：WinterGarden/MHN Design Union
公寓户型：单卧联排公寓、两卧公寓和三卧顶层公寓
特色配套：室内装潢以中性色调为主并搭配金色装饰，出自顶级设计公司Lawless & Meyerson之手。统一配置包括配备大理石台面的厨房、拉丝镍制配件、欧洲进口的人字纹橡木地板和卡拉拉大理石瓷砖镶嵌的浴室。
官方网站：luxerosebay.com.au
3. 曼利｜Wharfside Residences, 2 West Promenade, Manly
历时10年规划，曼利市民俱乐部(Manly Civic Club)将焕然新生，上方正紧锣密鼓地加盖五层高档公寓。
Wharfside Residences包含38个单元，预计于2018年底竣工，其设计灵感源于已被列入遗产名录的Auckland Garage。这个西班牙布道院风格的汽车修配站将被重新开发成一个高档啤酒花园。
建筑事务所Mijollo International参照Auckland Garage精心设计了结构合理、规模适中的裙楼和上层建筑，以及周边设施、街道和公共用地。
裙楼镶有屋顶常用的陶瓦，原汁原味地展现了西班牙布道院风格，并形成整个开发项目的核心。
该项目坐落于Gilbert Park的对面，距离轮渡码头约200米，17分钟轻松抵达市区可谓每位上班族的终极梦想。不仅如此，商店、餐厅、咖啡馆和海滩也近在咫尺。
一层的曼利市民俱乐部曾运营了60年，重新开张后将增添许多现代设施，包括餐厅、酒吧、休息区和其他娱乐设施，可供会员和宾客使用。
楼内还建有地下停车场，这在市郊非常难得。现代装修风格给人以一种明亮通透的感觉，与周围的海滨风光相得益彰。屋内选用了卡拉卡塔大理石台面、橡木复合地板、美诺厨具等高档建材，巧妙的平面布局可最大限度地呈现海港、公园和街区风光。
单元数量：38
价格范围：单卧单元售价91万5000澳元到100万澳元（折合72万5000美元到79万2000美元）；两卧单元售价148万5000澳元到291万5000澳元（折合118万美元到231万美元）；三卧单元售价245万澳元到375万澳元（折合194万美元到297万美元）
开发商/建筑设计：Newquest Property/Mijollo International
公寓户型：单卧至三卧单元
特色配套：毗邻公园和曼利轮渡码头。室内装潢由建筑设计公司Lexis Design倾力打造，配备大理石台面中岛、橡木地板和美诺厨具等。
官方网站：wharfsidemanly.com.au
4. 宝琴山｜Esplanade, 11 Solent Circuit, Baulkham Hills
Esplanade是悉尼诺维斯特地区(Norwest)首个度假式开发项目，地处中央商务区西北40公里。由于许多当地居民打算从豪华家庭住宅和乡村别墅搬到一处稍小的物业，该项目大受欢迎。
上月推出的六套高档顶层公寓结合了独户别墅般的宽敞空间、奢华的内部装潢和无与伦比的街区风光。
屋内拥有天然实木地板、配备美诺厨具的精致厨房、设有红酒冰柜的餐具室、定做的细木工制品、镶满瓷砖的浴室和装有自动窗帘的生活区。
精巧的平面布局将主卧和客卧分隔开来，类似于家庭住宅中的分区。落地大窗不仅保证充足的自然采光，而且使住户有机会饱览诺维斯特湖(Norwest Lake)、城市天际线和远处的蓝山(Blue Mountains)风光。
该项目由两栋18层的多功能住宅楼组成，并配备各种私人休闲设施，包括游泳池、健身房、露天电影院和景观花园等。底层的裙楼包含6万5000平方呎的滨水零售空间和三层的精品商务套房。
单元数量：247（包括六个顶层单元）
价格范围：两卧单元售价81万澳元到104万澳元（折合64万2000美元到82万4000美元）；三卧单元售价116万5000澳元到132万澳元（折合92万3000美元到104万6000美元）；顶层单元售价200万澳元到295万澳元（折合158万5000美元到233万7000美元）
开发商/建筑设计：Capital Bluestone/ Turner
公寓户型：两卧至三卧单元、顶层单元
特色配套：住户享有室外游泳池和水疗区、露天电影院、适合社交活动和放松身心的景观花园、休闲小屋、烧烤区和健身房等。
官方网站：esplanadenorwest.com.au
5. 悉尼中央商务区 | Castle Residences, 203 Castlereagh St., Sydney Central Business District
Castle Residences坐落于悉尼中央商务区的边缘地带，毗邻被列入遗产名录的地标建筑Porter House。该项目由建筑事务所Candalepas Associate操刀设计，享有优越的地理位置和五星级度假酒店设施。
整栋大楼实行酒店公寓相结合的新颖管理模式。其中，10到34层为住宅部分；1到9层为索菲特酒店集团出资兴建的全新豪华酒店MGallery Hotel，包含121间客房。
33到35层是一套300平方米的三层复式顶楼公寓，附带一个室内花园、三个室外花园和一座L形的环绕式游泳池。在8月正式开盘前，该物业作为期房销售，标价1800万澳元（约合1430万美元）。
开发商委托专门从事高端酒店室内设计的知名工作室StudioAria负责酒店客房和公寓单元的装潢。该公司精选了暖灰色实木地板、白色纹理瓷砖以及石墨金属配件和龙头。所有单元均配备嘉格纳和美诺厨具，公共空间则采用天然石材、青铜和木质材料。
室内空间安宁静谧、典雅华贵，为业主提供一处远离城市喧嚣的栖身之所。
该项目地处市政厅和海德公园(Hyde Park)之间，公寓住户将享受与酒店房客同等水准的豪华设施。如果冰箱空空如也且没有晚餐计划，他们还可以拨打客房服务电话。意大利风格的Porter House始建于1870年代，翻修后将容纳酒店前台、酒吧、咖啡馆、餐厅和其他公共空间，包括一个提供咖啡和鸡尾酒的大堂吧台。
游泳池和健身房可饱览城市风光，并向住户及其宾客开放。
单元数量：131
价格范围：一居室起价115万澳元（折合90万8000美元）；单卧单元起价158万澳元（折合125万美元）；两卧单元起价197万5000澳元（折合156万美元）；三卧单元起价430万澳元（折合340万美元）
开发商/建筑设计：Shanghai United/Candalepas Associate
公寓户型：一居室、单卧至三卧单元
特色配套：1到9层为索菲特酒店集团出资兴建的五星级酒店MGallery Hotel，包含121间客房。住户可以使用酒店内的豪华设施，委托礼宾服务部帮其预订餐厅和夜店，并享受送餐、家政和代客泊车服务等。此外，住户还可以在游泳池和健身房饱览城市风光，或者到大堂品尝法式面包和咖啡。
官方网站：castleresidences.com.au