悉尼新楼盘主张便利生活和一流视野

畅销楼盘必须兼具亮眼的建筑设计、齐全的配套设施和充足的生活空间。随着买家对悉尼黄金地段物业的需求与日俱增，一些重点区域得到重新开发，并有不少商业建筑被改造成豪华住宅项目。

越来越多住在悉尼市郊的富人考虑出售他们的乡村大宅和土地，转而换购一处设施齐全的城中寓所。

这些地理位置优越的新建高档公寓不仅方便居民步行出行（周边分布着众多人行道和公园），而且提供各种各样的现代设施和配套服务，远远超出过去的购房需求。

此外，全市范围内掀起另一股热潮，许多标志性建筑被改造成住宅大楼。这些优势区位的升级改造推动许多郊区旧貌换新颜，使一些长期被遗忘的角落迅速发展成欣欣向荣、大受欢迎的“都市村庄”。

如今，消息灵通的精明买家可能获取比以往更多的信息，但同时他们也拥有更多选择，因为坐拥海港美景、靠近沙滩或中央商务区且毗邻咖啡馆和餐厅的房源比比皆是。

下文带您一览悉尼市中心五个正在建造或即将开工的豪华公寓项目。现阶段可购买期房。