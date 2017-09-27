伦敦新上市楼盘兼具古典与现代魅力

1. 南肯辛顿｜The Arts House, Southwell Gardens, South Kensington, SW7 4RJ, South Kensington

这个由历史建筑改造而成的高端住宅项目坐落于格罗斯特路(Gloucester Road)和乔治亚风格的索斯韦尔花园(Southwell Gardens)之间，地理位置优越，为买家提供别样的居住体验。该项目已于近日开盘，由11套公寓和一栋联排别墅组成。维多利亚风格的外墙保存完好，所有公寓均拥有挑高屋顶、古典窗户和瓷砖地面等时代特征。 每套公寓各不相同，附带阳光房或露台。此外，屋内还充满现代气息，并配备节能窗、现代厨房、电梯和礼宾服务。正如其名，The Arts House的大楼门厅和联排别墅挂有皇家艺术学院(The Royal College of Art)学生的作品进行装饰。 住宅数量：11套公寓和一栋联排别墅

价格范围：最低为单卧单元，售价189万5000英镑（折合240万美元）

开发商：Henley Space

住宅户型：单卧至三卧单元，室内面积为798平方呎到1879平方呎；以及一栋三卧双层联排别墅，室内面积为2165平方呎

配套设施：礼宾服务部、电梯

官方网站：theartshouse.co.uk

2. 南华克区｜London Square Canada Water, 24-28 Quebec Way, Canada Water, SE16 7LF Southwark

London Square Canada Water属于南华克区政府(Southwark Council)主导的加拿大水地区(Canada Water)城市规划的一部分。整个项目造价20亿英镑，包含900套住宅、图书馆和新广场。这栋标志性豪华公寓楼共有95个单元，由建筑事务所Assael Architects操刀设计，并配备西门子电器和地暖设施。 大楼外墙采用随意搭配的纹理砖砌成，形成一种斑驳的美感。宽敞的露台和阳台能提供充足采光和一流视野。该项目已于9月9日开盘，距离加拿大水地铁站不到10分钟路程。 单元数量：95

价格范围：最低为单卧单元，售价52万英镑（折合66万9000美元）；最高为三卧单元，售价85万英镑（折合112万3000美元）开发商/建筑设计： London Square/Assael Architects

公寓户型：单卧至三卧单元

配套设施：礼宾服务部、庭院、阳台、露台

官方网站：www.londonsquare.co.uk

3. 维多利亚｜VI Castle Lane, 6 Castle Lane, Victoria

这个造型独特、拥有曲面玻璃外墙的新开发项目坐落于白金汉宫和维多利亚车站之间一条清幽宁静、绿意盎然的街道。VI Castle Lane包含28套公寓和三栋联排别墅，玻璃大窗可保证充足采光和开阔视野。 屋内采用大理石、石材和橡木等高档材料装饰而成，周边社区遍布酒吧、商店和餐厅。该项目将于10月中旬公开发售。 住宅数量：31

价格范围：最低为537平方呎的一层单卧单元，售价82万5000英镑（折合106万美元）；最高为1669平方呎的三卧单元，售价350万英镑（折合450万美元）

开发商：Sons & Co.

住宅户型：单卧至三卧单元，以及两卧联排别墅

配套设施：礼宾服务部、路外停车位

官方网站：knightfrank.co.uk

4. 菲茨罗维亚｜19 Bolsover St., Fitzrovia

19 Bolsover St.始建于20世纪初，最早用作约翰·刘易斯百货商店(John Lewis)。这个六层精品住宅项目将于10月开盘，包含18套空间充裕的大户型公寓。室内装潢采用现代风格，搭配超大推拉窗；大楼外墙已恢复成爱德华时期的面貌。该项目地理位置优越，地处豪宅区马里波恩和梅菲尔之间。 单元数量：18价格范围：125万英镑（折合161万美元）起

开发商/建筑设计：Sato Investment/TF Architects

公寓户型：17个普通单元和一个顶层单元，后者设有四间卧室、书房、三个露台，并占据大楼的整个第五层

配套设施：礼宾服务部

官方网站：knightfrank.co.uk

5. 圣约翰伍德｜16 Greville Road, Greville Road, London, NW6, St. John’s Wood

新开发项目在以历史建筑为主的富人区梅达谷(Maida Vale)极为少见。这个五单元的公寓项目是由一栋19世纪的历史建筑改造而成，并保留了灰泥外墙、木质推拉窗和门廊。 所有公寓均拥有充足的采光和宽敞的卧室，以及配备大理石台面、高档厨具和木质地板的厨房。该项目预计于9月末开盘。 单元数量：5

价格范围：120万英镑（折合160万美元）起

开发商/建筑设计：Reedminster Ltd with Knight Frank/Pelican Architecture and Design

公寓户型：两卧至三卧单元，室内面积为952平方呎到1335平方呎

配套设施：公共花园

官方网站：knightfrank.co.uk

6. 切尔西｜Chelsea Island, 1 Harbour Ave. SW10, Chelsea

Chelsea Island的三套优质顶层公寓将于今年秋季公开发售，每个单元均附带私人露台，并拥有贝尔格莱维亚花店Neill Strain精心设计的园艺景观。此外，业主可以将迷人的伦敦风光尽收眼底。 这幢89单元的豪华公寓楼由建筑设计公司Arney Fender Katsalidis倾力打造，已于2016年9月开盘。该项目毗邻英皇大道(King's Road)，属于切尔西港复兴计划的最后阶段。三套顶层公寓均采用开放式平面布局和落地大窗，以及古典与现代融合的室内设计。 单元数量：3（全楼89个单元）

价格范围：375万英镑（折合483万美元）

开发商/建筑设计：Hadley Property Group/Arney Fender Katsalidis公寓户型：三卧至四卧顶层单元，室内面积为2000平方呎到3797平方呎

配套设施：健身房、礼宾服务部、景观花园

官方网站：chelseaisland.com

7. 马里波恩｜Chiltern Place, 66 Chiltern St., London W1U 4JT, Marylebone

这栋55单元的公寓楼地处非常抢手的马里波恩村，坐落于帕丁顿街(Paddington Street)和奇尔特恩街(Chiltern Street)的交汇处，将于今年秋季开盘。该项目距离伦敦一些最棒的商店和餐厅仅投石之遥。 大楼由建筑事务所PLP Architecture操刀设计，独特的外墙由工匠用陶土砌成，与周边的历史建筑完美契合。 单元数量：55

价格范围：最低为单卧单元，售价195万英镑（折合250万美元），更多价格信息可另询

开发商/建筑设计：Ronson Capital Partners/PLP Architecture

公寓户型：单卧至四卧单元、顶层单元和一栋四层联排别墅，室内面积为596平方呎到4355平方呎

配套设施：商务套房、礼宾服务部、配备齐全的健身房、休息室、专属地下停车位和代客泊车员

官方网站：chilternplace.com

8. 伦敦金融城｜The Denizen, Golden Lane, EC1, City of London