伦敦新上市楼盘兼具古典与现代魅力

1. 南肯辛顿|The Arts House, Southwell Gardens, South Kensington, SW7 4RJ, South Kensington

每套公寓各不相同,附带阳光房或露台。此外,屋内还充满现代气息,并配备节能窗、现代厨房、电梯和礼宾服务。正如其名,The Arts House的大楼门厅和联排别墅挂有皇家艺术学院(The Royal College of Art)学生的作品进行装饰。

2. 南华克区|London Square Canada Water, 24-28 Quebec Way, Canada Water, SE16 7LF Southwark

3. 维多利亚|VI Castle Lane, 6 Castle Lane, Victoria

住宅数量: 31 价格范围: 最低为537平方呎的一层单卧单元,售价82万5000英镑(折合106万美元);最高为1669平方呎的三卧单元,售价350万英镑(折合450万美元) 开发商: Sons & Co. 住宅户型: 单卧至三卧单元,以及两卧联排别墅 配套设施: 礼宾服务部、路外停车位 官方网站: knightfrank.co.uk

4. 菲茨罗维亚|19 Bolsover St., Fitzrovia

5. 圣约翰伍德|16 Greville Road, Greville Road, London, NW6, St. John’s Wood

新开发项目在以历史建筑为主的富人区梅达谷(Maida Vale)极为少见。这个五单元的公寓项目是由一栋19世纪的历史建筑改造而成,并保留了灰泥外墙、木质推拉窗和门廊。

所有公寓均拥有充足的采光和宽敞的卧室,以及配备大理石台面、高档厨具和木质地板的厨房。该项目预计于9月末开盘。

单元数量:5

价格范围:120万英镑(折合160万美元)起

开发商/建筑设计:Reedminster Ltd with Knight Frank/Pelican Architecture and Design

公寓户型:两卧至三卧单元,室内面积为952平方呎到1335平方呎

配套设施:公共花园

官方网站:knightfrank.co.uk