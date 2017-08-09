登陆多彩拍卖平台 体验终极奢华生活

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与豪宅、游艇、艺术品等相关的国际拍卖入门指南
如今，拍卖已不再是动辄底价千万美元的毕加索、莫奈或沃霍尔大作的专利，也不局限于eBay的日常交易。
通过本期专题报道，您将发现国际拍卖市场的精彩世界，这里有独一无二的装饰艺术品、数百万美元的20世纪中期老爷车和具有收藏价值的顶级葡萄酒，当然还有分布在世界各地的豪华住宅。
环域居将带您一览拍卖的各种形式，并详解竞拍前需要了解的注意事项和市场行情。
6月末，全球豪宅拍卖行Concierge Auctions推出夏季专场，墨西哥和曼哈顿等地的18处豪华优质房源登陆拍卖平台。从墨西哥洛斯卡沃斯(Los Cabos)附近的6000平方呎海滨别墅Casa Bellamar，到俯瞰炮台公园(Battery Park)美景的曼哈顿下城丽思卡尔顿酒店公寓的顶层单元。竞价主要通过该公司的在线应用平台进行。
Concierge Auctions总裁兼创始人劳拉·布雷迪(Laura Brady)说："人们很愿意使用app。"目前，该公司的业务遍及全球17个国家。。。点击阅读全文
今年春天，当巴斯奎特(Basquiat)的一幅画作通过苏富比拍卖行以1亿1000万美元的天价售出，艺术界陷入沸腾。随着美术作品的价格一路看涨，装饰艺术品市场似乎趋于稳定，但仅仅几周之后，一对19世纪末路易十六时期风格的镀金青铜人像烛台被人以7万5000美元（估价为2万美元到2万5000美元）买下。虽然媒体没有对此大肆报道，但其增加了住宅的价值并反映出装饰艺术的重要性。
如果您去拍卖会上淘几件装饰艺术品，布置新家的过程将变得妙趣横生。为了使您的个人居住空间充满活力、美感和底蕴，这或许是最好、最有趣的方式。。。点击阅读全文
在选购超级游艇时，大多数买家倾向于传统的方式——从经纪人手中或者直接从具有多年经验的知名游艇厂商购买。但有时候，尤其是在经济萧条和游艇市场疲软时期，拍卖不失为游艇销售的明智之选。。。点击阅读全文
在老爷车的超级粉丝看来，1970年代到1980年代生产的日系车是可遇不可求的珍品。
加利福尼亚州卡梅尔谷鹑园度假酒店及高尔夫俱乐部(Quail Lodge and Golf Club)古董车拍卖专家兼赛车部主管Gordon McCall说："1950年代的法拉利也十分抢手。"他曾在佳士得担任十多年的拍卖专员，并在邦瀚斯拍卖行汽车部工作过五年。。。点击阅读全文
现年51岁的Helmut Fallmann是一位来自奥地利的科技企业家。今年春天，他专程飞往纽约参加慈善拍卖会Ornellaia’s Vendemmia d’Artista。Fallmann在第二轮竞价中脱颖而出，当锤子落下的那一刻，意味着他的酒窖将新增八瓶限量版的托斯卡纳葡萄酒，同时银行账户将支出2万2000美元。
这项盛会已连续举办九届，每年都会推出艺术家参与设计的特别版瓶装酒。本届拍卖会由苏富比拍卖行主办，地点选在著名的纽约古根海姆博物馆(Solomon R. Guggenheim Museum)，活动包含招待会和正式晚宴等。。。点击阅读全文