登陆多彩拍卖平台 体验终极奢华生活

如今，拍卖已不再是动辄底价千万美元的毕加索、莫奈或沃霍尔大作的专利，也不局限于eBay的日常交易。

通过本期专题报道，您将发现国际拍卖市场的精彩世界，这里有独一无二的装饰艺术品、数百万美元的20世纪中期老爷车和具有收藏价值的顶级葡萄酒，当然还有分布在世界各地的豪华住宅。