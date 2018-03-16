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在售 - Los Angeles, United States - ¥6,905,804
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Los Angeles, 90065 - United States

647 Dimmick Dr

约¥6,905,804
原货币价格 $1,090,000

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  • 5
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 3077
    平方英尺

房产描述

MOUNT WASHINGTON GREAT MULTI-LEVEL SPACIOUS 5 BEDROOMS WITH 5 BATHROOMS. SINGLE FAMILY HOME OFFERING STUNNING VIEWS FROM MOST OF THE ROOMS. FLOOR PLAN LAY OUT OFFERS SEVERAL BALCONIES, MAIN LEVEL HAS KITCHEN, FAMILY & DINNING ROOMS, TWO SIDED FIREPLACE (NOT OPERATIONAL) UPPER LEVEL FEATURES MOST BEDROOMS INCLUDING MASTER, LOWER LEVEL HAS STUDY/OFFICE BATHROOM AND LAUNDRY. A MUST SEE, LOTS OF POTENTIAL TO MAKE THIS HOUSE A PERFECT PLACE. 2 CAR GARAGE ATTACHED AT STREET LEVEL. FENCED AND GATED FOR YOUR PRIVACY.

上市日期: 2017年11月9日

MLS ID: 217013471

联系方式

分部：
CENTURY21 Troop Real Estate
代理经纪:
George Morris
8054941138

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代理经纪:
George Morris
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