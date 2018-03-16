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London, N6H 5L2 - Canada Fanshawe Park Rd. W 约¥18,374,823 原货币价格 $2,900,250 土地 详情 100.0 英亩 房产描述 100 Acres of future development Land. Located on one of London's main north west arteries. This prime location is currently a farm with 2 separate homes, with income generated from the land, billboard and homes. Just west of the city boundary. 联系方式 分部： Century 21 First Canadian Corp Brokerage* 了解更多信息 代理经纪: Tony Scarpelli (519)673-3390 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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