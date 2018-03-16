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在售 - London, Canada - ¥18,374,823
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London, N6H 5L2 - Canada

Fanshawe Park Rd. W

约¥18,374,823
原货币价格 $2,900,250
土地

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  • 100.0
    英亩

房产描述

100 Acres of future development Land. Located on one of London's main north west arteries. This prime location is currently a farm with 2 separate homes, with income generated from the land, billboard and homes. Just west of the city boundary.

上市日期: 2013年1月15日

联系方式

分部：
Century 21 First Canadian Corp Brokerage*
代理经纪:
Tony Scarpelli
(519)673-3390

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