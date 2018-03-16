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Puzol, Spain 约¥17,248,261 原货币价格 $2,722,435 其他 详情 5 卧室

4 浴室 (4 全卫)

5382 平方英尺 房产描述 Recently constructed property with distant views of the sea, pleasant garden and communal swimming pool. 联系方式 分部： Rimontgó 了解更多信息 代理经纪: Fabiola Doménech +34 963 504 444 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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