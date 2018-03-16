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在售 - Puzol, Spain - ¥17,248,261
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Puzol, Spain

约¥17,248,261
原货币价格 $2,722,435
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  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 5382
    平方英尺

房产描述

Recently constructed property with distant views of the sea, pleasant garden and communal swimming pool.

MLS ID: F1305091616722064

联系方式

分部：
Rimontgó
代理经纪:
Fabiola Doménech
+34 963 504 444

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