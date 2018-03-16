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在售 - Altea, Spain - ¥10,897,765
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Altea, Spain

约¥10,897,765
原货币价格 $1,720,084
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  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 2561
    平方英尺

房产描述

Marvellosu property situated by the Mediterranean Sea, in the city of Altea, Alicante, in the prestigious Villa Gadea private complex with gardens and pools.

MLS ID: F1305091616715275

联系方式

分部：
Rimontgó
代理经纪:
Antonio Ribes
(+34) 965 791 035

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