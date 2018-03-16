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Altea, Spain 约¥10,897,765 原货币价格 $1,720,084 其他 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

2561 平方英尺 房产描述 Marvellosu property situated by the Mediterranean Sea, in the city of Altea, Alicante, in the prestigious Villa Gadea private complex with gardens and pools. 联系方式 分部： Rimontgó 了解更多信息 代理经纪: Antonio Ribes (+34) 965 791 035 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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