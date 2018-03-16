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Picanya, Spain 约请联系我们或经纪人查询价格 其他 详情 5 卧室

3.5 浴室 (3 全卫, 1 半卫)

5382 平方英尺 房产描述 Exclusive villa in the urban area of Picanya, set on a 638m2 plot with an expansive terrace and a pool. Combines stunning traditional features with modern convenience. Includes a garage. It is close to all amenities and just 7km away from Valencia. 联系方式 分部： Rimontgó 了解更多信息 代理经纪: Fabiola Doménech +34 963 504 444 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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