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Picanya, Spain

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  • 5
    卧室
  • 3.5
    浴室 (3 全卫, 1 半卫)
  • 5382
    平方英尺

房产描述

Exclusive villa in the urban area of Picanya, set on a 638m2 plot with an expansive terrace and a pool. Combines stunning traditional features with modern convenience. Includes a garage. It is close to all amenities and just 7km away from Valencia.

MLS ID: F1305091616711488

联系方式

分部：
Rimontgó
代理经纪:
Fabiola Doménech
+34 963 504 444

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