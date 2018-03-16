在售 - Javea, Spain - ¥16,464,249 免费询盘

Javea, Spain 约¥16,464,249 原货币价格 $2,598,688 其他 详情 5 卧室

4 浴室 (4 全卫)

5382 平方英尺 房产描述 Well kept, rustic style property surrounded by nature and complete with a swimming pool, stables and a riding track. 联系方式 分部： Rimontgó 了解更多信息 代理经纪: Antonio Ribes (+34) 965 791 035 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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