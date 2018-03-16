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在售 - Javea, Spain - ¥16,464,249
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Javea, Spain

约¥16,464,249
原货币价格 $2,598,688
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  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 5382
    平方英尺

房产描述

Well kept, rustic style property surrounded by nature and complete with a swimming pool, stables and a riding track.

MLS ID: F1305091616710667

联系方式

分部：
Rimontgó
代理经纪:
Antonio Ribes
(+34) 965 791 035

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