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在售 - Murcia, Spain - ¥15,680,237
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Murcia, Spain

约¥15,680,237
原货币价格 $2,474,941
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  • 6
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 5392
    平方英尺

房产描述

Very spacious and private, designer home with a covered pool, tennis court, vast gardens and home automation system.

MLS ID: F1305091616710240

联系方式

分部：
Rimontgó
代理经纪:
Antonio Ribes
(+34) 965 791 035

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