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Murcia, Spain 约¥15,680,237 原货币价格 $2,474,941 其他 详情 6 卧室

6 浴室 (6 全卫)

5392 平方英尺 房产描述 Very spacious and private, designer home with a covered pool, tennis court, vast gardens and home automation system. 联系方式 分部： Rimontgó 了解更多信息 代理经纪: Antonio Ribes (+34) 965 791 035 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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