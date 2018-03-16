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Chiva, Spain

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  • 5
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 5382
    平方英尺

房产描述

Exclusive, designer property that is very lustrous and comes with two vast terraces and fantastic views, close to schools and the city of Valencia.

MLS ID: F1305091616700893

联系方式

分部：
Rimontgó
代理经纪:
Fabiola Doménech
+34 963 504 444

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