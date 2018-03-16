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Chiva, Spain 约请联系我们或经纪人查询价格 其他 详情 5 卧室

6 浴室 (6 全卫)

5382 平方英尺 房产描述 Exclusive, designer property that is very lustrous and comes with two vast terraces and fantastic views, close to schools and the city of Valencia. 联系方式 分部： Rimontgó 了解更多信息 代理经纪: Fabiola Doménech +34 963 504 444 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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