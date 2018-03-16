高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Lake Isle, Canada - ¥9,799,411
免费询盘

Lake Isle, T0E 0L0 - Canada

5407 Twp Rd 541a

约¥9,799,411
原货币价格 $1,546,722
独立家庭住宅

详情

  • 3
    卧室
  • 1.5
    浴室 (1 全卫, 1 半卫)
  • 2519
    平方英尺 (23.76 英亩)

房产描述

23.76 ACRES WATERFRONT THIS 23.76 ACRES IS LAKEFRONT AT LAKE ISLE. THE FIRST RESIDENCE HAS A VERY OPEN FLOOR PLAN, IN FLOOR HEATING, 3 BDRMS PLUS AN OFFICE, WAS BUILT IN 2007 AND IS 2520 SQ. FT. THE 2ND RESIDENCE HAS 3 BDRMS, VERY OPEN FLOOR PLAN, PARTIALLY FINISHED WALKOUT BASEMENT, BUILT IN 1977 AND IS 2199 SQ. FT. BOTH HOMES HAVE AWESOME LAKEFRONT VIEWS WITH GORGEOUS SUNSETS. ASKING $2,200,000.00 THE ATTACHED 144.11 ACRES IS ALSO FOR SALE. WOULD MAKE A GREAT DEVELOPMENT PROJECT WHEN YOU PURCHASE BOTH PARCELS TOTALING 167.87 ACRES.

上市日期: 2011年3月7日

MLS ID: E3408783

联系方式

分部：
RE/MAX Real Estate (Spruce Gr.)
代理经纪:
Janet Greer
(780)962-8580

联系方式

分部：
RE/MAX Real Estate (Spruce Gr.)
代理经纪:
Janet Greer
(780)962-8580

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_