在售 - Lake Isle, Canada - ¥9,799,411 免费询盘

Lake Isle, T0E 0L0 - Canada 5407 Twp Rd 541a 约¥9,799,411 原货币价格 $1,546,722 独立家庭住宅 详情 3 卧室

1.5 浴室 (1 全卫, 1 半卫)

2519 平方英尺 (23.76 英亩) 房产描述 23.76 ACRES WATERFRONT THIS 23.76 ACRES IS LAKEFRONT AT LAKE ISLE. THE FIRST RESIDENCE HAS A VERY OPEN FLOOR PLAN, IN FLOOR HEATING, 3 BDRMS PLUS AN OFFICE, WAS BUILT IN 2007 AND IS 2520 SQ. FT. THE 2ND RESIDENCE HAS 3 BDRMS, VERY OPEN FLOOR PLAN, PARTIALLY FINISHED WALKOUT BASEMENT, BUILT IN 1977 AND IS 2199 SQ. FT. BOTH HOMES HAVE AWESOME LAKEFRONT VIEWS WITH GORGEOUS SUNSETS. ASKING $2,200,000.00 THE ATTACHED 144.11 ACRES IS ALSO FOR SALE. WOULD MAKE A GREAT DEVELOPMENT PROJECT WHEN YOU PURCHASE BOTH PARCELS TOTALING 167.87 ACRES. 联系方式 分部： RE/MAX Real Estate (Spruce Gr.) 了解更多信息 代理经纪: Janet Greer (780)962-8580 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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