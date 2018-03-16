在售 - Kelowna, Canada - ¥12,249,882 免费询盘

Kelowna, V1W 4C7 - Canada 3602 Luxmoore Rd 约¥12,249,882 原货币价格 $1,933,500 独立家庭住宅 详情 5 卧室

4.5 浴室 (4 全卫, 1 半卫)

6244 平方英尺 (15.89 英亩) 房产描述 3602 Luxmoore Road $2,500,000 | MLS 10139000 联系方式 分部： Royal LePage Kelowna 了解更多信息 代理经纪: Domeij and Associates (250)717-2214 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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