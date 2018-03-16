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在售 - Kelowna, Canada - ¥12,249,882
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Kelowna, V1W 4C7 - Canada

3602 Luxmoore Rd

约¥12,249,882
原货币价格 $1,933,500
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 4.5
    浴室 (4 全卫, 1 半卫)
  • 6244
    平方英尺 (15.89 英亩)

房产描述

3602 Luxmoore Road $2,500,000 | MLS 10139000

上市日期: 2014年1月14日

MLS ID: 10139000

联系方式

分部：
Royal LePage Kelowna
代理经纪:
Domeij and Associates
(250)717-2214

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分部：
Royal LePage Kelowna
代理经纪:
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(250)717-2214

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