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在售 - Hollywood, United States - ¥9,490,728
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Hollywood, 33019 - United States

1010 S Northlake Dr

约¥9,490,728
原货币价格 $1,498,000
土地

房产描述

RARE TO FIND LARGE WATERFRONT LOT 85 X 228, APPROXIMATELY A HALF ACRE. NEW SEAWALL & DOCK, READY TO BUILD YOUR WATERFRONT ESTATE. SITUATED IN THE ECLECTIC & IDYLLIC NEIGHBORHOOD OF HOLLYWOOD LAKES ON S. NORTHLAKE, A SIZEABLE LAKE OFFERING EXPANSIVE WATE R VIEWS IDEAL FOR PRIVACY. NORTHLAKE LEADS DIRECTLY TO THE INTRACOASTAL WATERWAY W/ACCESS TO THE ATLANTIC OCEAN & NO FIXED BRIDGES. CENTRALLY LOCATED BETWEEN FT. LAUDERDALE & MIAMI & WALKING DISTANCE TO HOLLYWOOD BEACH, YOUNG CIRCLE, DINING & SHOPPING.

上市日期: 2014年1月13日

MLS ID: F1401222122700003

联系方式

分部：
EWM Realty International
代理经纪:
Scott Patterson, PA
954-661-8871

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