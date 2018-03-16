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在售 - Narbonne, France - ¥6,602,374
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Narbonne, 11100 - France

地址暂不公布

约¥6,602,374
原货币价格 €848,000
独立家庭住宅
高尔夫 生活方式

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  • 4
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 2798
    平方英尺 (1600.0 )

房产描述

上市日期: 2017年12月14日

联系方式

分部：
Immobilière Foch Sotheby's International Realty
代理经纪:
Immobilière Foch Sotheby's International Realty

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代理经纪:
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