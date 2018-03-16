在售 - Narbonne, France - ¥6,602,374 免费询盘

Narbonne, 11100 - France 地址暂不公布 约¥6,602,374 原货币价格 €848,000 独立家庭住宅 高尔夫 生活方式 详情 4 卧室

5 浴室 (5 全卫)

2798 平方英尺 (1600.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Immobilière Foch Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Immobilière Foch Sotheby's International Realty 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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