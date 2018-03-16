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在售 - Montpellier, France - ¥16,505,935
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Montpellier, 34000 - France

地址暂不公布

约¥16,505,935
原货币价格 €2,120,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 3229
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2017年9月4日

联系方式

分部：
Immobilière Foch Sotheby's International Realty
代理经纪:
Grâce Fernandes
330467573410

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分部：
Immobilière Foch Sotheby's International Realty
代理经纪:
Grâce Fernandes
330467573410

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