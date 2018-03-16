在售 - Montpellier, France - ¥16,505,935 免费询盘

Montpellier, 34000 - France 地址暂不公布 约¥16,505,935 原货币价格 €2,120,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

6 浴室 (6 全卫)

3229 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Immobilière Foch Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Grâce Fernandes 330467573410 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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