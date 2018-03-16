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在售 - Montreux, Switzerland - ¥56,567,857
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Montreux, 1820 - Switzerland

Clarens

约¥56,567,857
原货币价格 Fr8,500,000
独立家庭住宅
绿色生活 生活方式
湖畔 生活方式

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  • 10
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 5059
    平方英尺 (1333.0 )

房产描述

上市日期: 2016年2月17日

MLS ID: 7510

联系方式

分部：
Cardis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Karyl Chabloz
41219628669

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Cardis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Karyl Chabloz
41219628669

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