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Montreux, 1820 - Switzerland Clarens 约¥56,567,857 原货币价格 Fr8,500,000 独立家庭住宅 绿色生活 生活方式 湖畔 生活方式 详情 10 卧室

4 浴室 (4 全卫)

5059 平方英尺 (1333.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Cardis Immobilier Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Karyl Chabloz 41219628669 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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