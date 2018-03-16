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在售 - Mascouche, QC, Canada - ¥18,134,863
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Mascouche, QC, J7L4G8 - Canada

1155 Place Murray Bay

约¥18,134,863
原货币价格 $3,750,000
独立家庭住宅

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  • 6
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 110359.0
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2018年1月22日

MLS ID: 16659170

联系方式

分部：
Sotheby's International Realty Quebec
代理经纪:
Nadia Maltais
5149943589

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代理经纪:
Nadia Maltais
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