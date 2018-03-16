在售 - Mascouche, QC, Canada - ¥18,134,863 免费询盘

Mascouche, QC, J7L4G8 - Canada 1155 Place Murray Bay 约¥18,134,863 原货币价格 $3,750,000 独立家庭住宅 详情 6 卧室

5 浴室 (5 全卫)

110359.0 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Sotheby's International Realty Quebec 了解更多信息 代理经纪: Nadia Maltais 5149943589 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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