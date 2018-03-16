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在售 - Manhasset, NY, United States - ¥22,047,888
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Manhasset, NY, 11030 - United States

30 Old Pine Dr

约¥22,047,888
原货币价格 $3,480,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 17999
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2018年1月22日

MLS ID: 2998374

联系方式

分部：
Daniel Gale Sotheby's International Realty
代理经纪:
Maria (Mia) Hitchcock
5163146889

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Daniel Gale Sotheby's International Realty
代理经纪:
Maria (Mia) Hitchcock
5163146889

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