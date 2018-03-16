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Manhasset, NY, 11030 - United States 30 Old Pine Dr 约¥22,047,888 原货币价格 $3,480,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

6 浴室 (6 全卫)

17999 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Daniel Gale Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Maria (Mia) Hitchcock 5163146889 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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