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在售 - St Sulpice, France - ¥9,187,266
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St Sulpice, 73160 - France

地址暂不公布

约¥9,187,266
原货币价格 €1,180,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 3821
    平方英尺 (3549.0 )

房产描述

上市日期: 2018年1月18日

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