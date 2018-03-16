在售 - St Sulpice, France - ¥9,187,266 免费询盘

St Sulpice, 73160 - France 地址暂不公布 约¥9,187,266 原货币价格 €1,180,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

6 浴室 (6 全卫)

3821 平方英尺 (3549.0 ) 房产描述 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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