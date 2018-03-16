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在售 - Sete, France - ¥11,554,155
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Sete, 34200 - France

地址暂不公布

约¥11,554,155
原货币价格 €1,484,000
公寓
水景 生活方式

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  • 3
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 1808
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2016年12月15日

联系方式

分部：
Immobilière Foch Sotheby's International Realty
代理经纪:
Grâce Fernandes
330467573410

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分部：
Immobilière Foch Sotheby's International Realty
代理经纪:
Grâce Fernandes
330467573410

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