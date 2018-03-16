在售 - Sete, France - ¥11,554,155 免费询盘

Sete, 34200 - France 地址暂不公布 约¥11,554,155 原货币价格 €1,484,000 公寓 水景 生活方式 详情 3 卧室

3 浴室 (3 全卫)

1808 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Immobilière Foch Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Grâce Fernandes 330467573410 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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