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在售 - Bethune, France - ¥12,262,664
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Bethune, 62400 - France

地址暂不公布

约¥12,262,664
原货币价格 €1,575,000
独立家庭住宅

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  • 6
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 5812
    平方英尺 (110000.0 )

房产描述

上市日期: 2017年5月17日

联系方式

分部：
Nord de France Sotheby's International Realty
代理经纪:
Lucien-Philippe Masse
+33 +330612182957

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代理经纪:
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+33 +330612182957

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