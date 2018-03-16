在售 - Bethune, France - ¥12,262,664 免费询盘

Bethune, 62400 - France 地址暂不公布 约¥12,262,664 原货币价格 €1,575,000 独立家庭住宅 详情 6 卧室

3 浴室 (3 全卫)

5812 平方英尺 (110000.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Nord de France Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Lucien-Philippe Masse +33 +330612182957 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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