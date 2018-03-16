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在售 - Indian Hill, OH, United States - ¥8,869,833
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Indian Hill, OH, 45243 - United States

6440, Clippinger

约¥8,869,833
原货币价格 $1,399,999
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 7
    浴室 (7 全卫)
  • 114.0
    英亩

房产描述

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MLS ID: 1565051

联系方式

分部：
Sibcy Cline Realtors
代理经纪:
Julie Back
513-607-3850
代理经纪:
Sibcy Cline Realtors

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