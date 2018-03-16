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在售 - Naples, FL, United States - ¥7,976,520
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Naples, FL, 34113 - United States

6502, Carema

约¥7,976,520
原货币价格 $1,259,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 3202
    平方英尺

房产描述

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MLS ID: 218003444

联系方式

分部：
John R. Wood Properties
代理经纪:
Robin Hill
239-776-0733
代理经纪:
John R. Wood Properties

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