在售 - Naples, FL, United States - ¥7,976,520

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Naples, FL, 34113 - United States 6502, Carema 约¥7,976,520 原货币价格 $1,259,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

3202 平方英尺 房产描述 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE 联系方式 分部： John R. Wood Properties 了解更多信息 代理经纪: Robin Hill 239-776-0733 代理经纪: John R. Wood Properties 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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