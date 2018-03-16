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在售 - Oak Bay, Canada - ¥17,868,885
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Oak Bay, V8R 6 - Canada

3430, Uplands Road

约¥17,868,885
原货币价格 $3,695,000
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 3428
    平方英尺

房产描述

MLS ID: 386906

联系方式

分部：
Macdonald Realty Ltd.
代理经纪:
Leslee Farrell
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代理经纪:
Leslee Farrell
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