在售 - Oak Bay, Canada - ¥17,868,885 免费询盘

Oak Bay, V8R 6 - Canada 3430, Uplands Road 约¥17,868,885 原货币价格 $3,695,000 独立家庭住宅 详情 3 卧室

4 浴室 (4 全卫)

3428 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Macdonald Realty Ltd. 了解更多信息 代理经纪: Leslee Farrell 代理经纪: Macdonald Realty Ltd. 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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