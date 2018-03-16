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在售 - Frederick, MD, United States - ¥16,472,560
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Frederick, MD, 21703 - United States

313 Ballenger Center Dr

约¥16,472,560
原货币价格 $2,600,000
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  • 1.22
    英亩

房产描述

KinderCare Daycare for sale. Absolute NNN property, tenant pays all expenses.

上市日期: 2018年1月23日

MLS ID: FR10139917

联系方式

分部：
VA Commercial Sales
代理经纪:
Erik Ulsaker
8666776937

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