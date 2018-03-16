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Lake View, Chicago, 60657 - United States 1334 W Newport Ave 约¥16,466,224 原货币价格 $2,599,000 详情 6 卧室

5 浴室

5680 平方英尺 房产描述 IMMACULATE NEWER CONSTRUCTION CUSTOM HOME ON AN EXTRA-WIDE 30' LOT IN THE HEART OF THE SOUTHPORT CORRIDOR. THIS HOME INCLUDES CUSTOM MILLWORK, BUILT-INS, CLOSETS, 10' CEILINGS & UPGRADED CONTROL 4 SYSTEM & SNOW MELT ON THE FRONT WALK. THE FIRST FLOOR OFFERS SEPARATE LIVING & DINING SPACES, IMPRESSIVE CUSTOM KITCHEN W/ HUGE ISLAND, COMMERCIAL GRADE APPLIANCES, BUTLER'S PANTRY, WALK-IN PANTRY, BANQUET & DESK THAT ALL OPENS TO A LARGE FAMILY ROOM W/ BUILT-INS & A kGORGEOUS LIMESTONE FIREPLACE. THE 2ND FLOOR OFFERS 4 BEDROOMS ON ONE LEVEL INCLUDING 2 W/ EN-SUITE BATHS & A MASTER SUITE W/ HUGE MARBLE BATHROOM W/ HEATED FLOORS, SEPARATE VANITIES, SOAKING TUB & STEAM SHOWER. TOP LEVEL BOASTS A LARGE GATHERING ROOM W/ FULL WET BAR & WINE CELLAR. BASEMENT OFFERS RADIANT HEAT, 2 ADD'L BEDROOMS, FAM ROOM & FULL MUDROOM W/ ADD'L W/D & BUILT-INS. IMPRESSIVE OUTDOOR SPACE W/ HUGE GARAGE ROOFDECK W/RETRACTABLE CANOPY & 2 ADD'L ROOFTOP DECKS INCLUDING ONE W/ A FIREPLACE & HOT TUB. ATTACHED 3CAR GAR! 房产特征 健身室

吧台

壁炉 空调

微波炉

洗碗机 联系方式 分部： Compass 了解更多信息 代理经纪: Jeff Lowe 3128833030 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间