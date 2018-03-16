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在售 - Chicago, United States - ¥16,466,224
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Lake View, Chicago, 60657 - United States

1334 W Newport Ave

约¥16,466,224
原货币价格 $2,599,000

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  • 6
    卧室
  • 5
    浴室
  • 5680
    平方英尺

房产描述

IMMACULATE NEWER CONSTRUCTION CUSTOM HOME ON AN EXTRA-WIDE 30' LOT IN THE HEART OF THE SOUTHPORT CORRIDOR. THIS HOME INCLUDES CUSTOM MILLWORK, BUILT-INS, CLOSETS, 10' CEILINGS & UPGRADED CONTROL 4 SYSTEM & SNOW MELT ON THE FRONT WALK. THE FIRST FLOOR OFFERS SEPARATE LIVING & DINING SPACES, IMPRESSIVE CUSTOM KITCHEN W/ HUGE ISLAND, COMMERCIAL GRADE APPLIANCES, BUTLER'S PANTRY, WALK-IN PANTRY, BANQUET & DESK THAT ALL OPENS TO A LARGE FAMILY ROOM W/ BUILT-INS & A kGORGEOUS LIMESTONE FIREPLACE. THE 2ND FLOOR OFFERS 4 BEDROOMS ON ONE LEVEL INCLUDING 2 W/ EN-SUITE BATHS & A MASTER SUITE W/ HUGE MARBLE BATHROOM W/ HEATED FLOORS, SEPARATE VANITIES, SOAKING TUB & STEAM SHOWER. TOP LEVEL BOASTS A LARGE GATHERING ROOM W/ FULL WET BAR & WINE CELLAR. BASEMENT OFFERS RADIANT HEAT, 2 ADD'L BEDROOMS, FAM ROOM & FULL MUDROOM W/ ADD'L W/D & BUILT-INS. IMPRESSIVE OUTDOOR SPACE W/ HUGE GARAGE ROOFDECK W/RETRACTABLE CANOPY & 2 ADD'L ROOFTOP DECKS INCLUDING ONE W/ A FIREPLACE & HOT TUB. ATTACHED 3CAR GAR!

房产特征

  • 健身室
  • 吧台
  • 壁炉
  • 空调
  • 微波炉
  • 洗碗机

上市日期: 2018年1月23日

联系方式

分部：
Compass
代理经纪:
Jeff Lowe
3128833030

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Compass
代理经纪:
Jeff Lowe
3128833030

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