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Russia Moscow, Krasnogvardeyskiy 1-y Proezd, 21 Str. 2 约¥10,926,318 原货币价格 $1,724,591 公寓 详情 2 卧室

2 浴室 (2 全卫)

187.0 英亩 房产描述 Property for sale in Presnenskiy district, Moscow 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - City properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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