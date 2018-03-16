在售 - Alpes Maritimes, France - ¥23,442,778 免费询盘

Alpes Maritimes, 06550 - France Mougins, Alpes Maritimes, Cote D'azur 约¥23,442,778 原货币价格 $3,700,167 详情 6 卧室

5 浴室 (5 全卫)

6458 平方英尺 (6458.0 平方英尺) 房产描述 Contemporary villa for sale near Mougins with superb panoramic views 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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