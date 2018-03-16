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在售 - Alpes Maritimes, France - ¥23,442,778
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Alpes Maritimes, 06550 - France

Mougins, Alpes Maritimes, Cote D'azur

约¥23,442,778
原货币价格 $3,700,167

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  • 6
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 6458
    平方英尺 (6458.0 平方英尺)

房产描述

Contemporary villa for sale near Mougins with superb panoramic views

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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