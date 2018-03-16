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在售 - Russia - ¥10,989,915
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Russia

Moscow, Krasnogvardeyskiy 1-y Proezd, 21 Str. 2

约¥10,989,915
原货币价格 $1,734,629
公寓

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  • 2
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 187.0
    英亩

房产描述

Property for sale in Presnenskiy district, Moscow

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - City properties
+74959810000

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