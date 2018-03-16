在售 - Russia - ¥19,006,800 免费询盘

Russia "shervud", Novorizhskoe Highway, 26 Km. 约¥19,006,800 原货币价格 $3,000,000 农场/农庄 详情 6 卧室

7 浴室 (7 全卫)

570.0 英亩 房产描述 Property in the settlement "Shervud" is offered for Sale 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - Country properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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