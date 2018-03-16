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在售 - Alpes Maritimes, France - ¥50,962,565
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Alpes Maritimes, 06160 - France

Cap D'antibes, Alpes Maritimes, Cote D'azur

约¥50,962,565
原货币价格 $8,043,842

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  • 6
    卧室
  • 4736
    平方英尺 (4736.0 平方英尺)

房产描述

Beautiful villa on Cap d'Antibes for sale close to the beaches

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Mark Harvey
+44 20 7861 5034

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