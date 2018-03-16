高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Var, France - ¥10,114,107
免费询盘

Var, 83440 - France

Fayence, Var, Provence

约¥10,114,107
原货币价格 $1,596,393
联排别墅

详情

  • 4
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 2530
    平方英尺 (2530.0 平方英尺)

房产描述

Lovely stone property with swimming pool and view for sale in Fayence

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_