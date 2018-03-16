在售 - Var, France - ¥10,114,107 免费询盘

Var, 83440 - France Fayence, Var, Provence 约¥10,114,107 原货币价格 $1,596,393 联排别墅 详情 4 卧室

3 浴室 (3 全卫)

2530 平方英尺 (2530.0 平方英尺) 房产描述 Lovely stone property with swimming pool and view for sale in Fayence 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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