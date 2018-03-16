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在售 - Coral Gables, United States - ¥15,522,220
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Coral Gables, Coral Gables, 33146 - United States

4512 San Amaro Dr

约¥15,522,220
原货币价格 $2,450,000

详情

  • 7
    卧室
  • 7
    浴室
  • 5173
    平方英尺

房产描述

Excellent opportunity to purchase a new construction home in one of the most sought-after neighborhoods of Coral Gables. 15,500 Sq-ft lot. 7bed/7.5 baths. Home is 90% complete.

房产特征

  • 空调

    上市日期: 2018年1月11日

    联系方式

    分部：
    Compass
    代理经纪:
    Haissam Jaber
    7864595938

    联系方式

    分部：
    Compass
    代理经纪:
    Haissam Jaber
    7864595938

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