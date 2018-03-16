在售 - Coral Gables, United States - ¥15,522,220 免费询盘

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Coral Gables, Coral Gables, 33146 - United States 4512 San Amaro Dr 约¥15,522,220 原货币价格 $2,450,000 详情 7 卧室

7 浴室

5173 平方英尺 房产描述 Excellent opportunity to purchase a new construction home in one of the most sought-after neighborhoods of Coral Gables. 15,500 Sq-ft lot. 7bed/7.5 baths. Home is 90% complete. 房产特征 空调 联系方式 分部： Compass 了解更多信息 代理经纪: Haissam Jaber 7864595938 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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