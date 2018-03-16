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在售 - Malibu, CA, United States - ¥15,205,440
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Malibu, CA, 90265 - United States

5842 Deerhead Rd

约¥15,205,440
原货币价格 $2,400,000
独立家庭住宅

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  • 2
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 1700
    平方英尺

房产描述

DEERHEAD ROAD MALIBU PARK FIXER Selling below lot value! 1.5 ocean view acres with approx. 1700 sq.ft. 2 bedroom, 2 bath house. Best Buy in Malibu at $2,400,000

上市日期: 2018年1月22日

联系方式

分部：
Coldwell Banker - Malibu Colony
代理经纪:
Bill Moss
(310)293-5503

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分部：
Coldwell Banker - Malibu Colony
代理经纪:
Bill Moss
(310)293-5503

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