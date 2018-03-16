在售 - Malibu, CA, United States - ¥15,205,440 免费询盘

在售 查看所有图片 关闭 5842 Deerhead Rd - ¥15,205,440

Malibu, CA, 90265 - United States 5842 Deerhead Rd 约¥15,205,440 原货币价格 $2,400,000 独立家庭住宅 详情 2 卧室

2 浴室 (2 全卫)

1700 平方英尺 房产描述 DEERHEAD ROAD MALIBU PARK FIXER Selling below lot value! 1.5 ocean view acres with approx. 1700 sq.ft. 2 bedroom, 2 bath house. Best Buy in Malibu at $2,400,000 联系方式 分部： Coldwell Banker - Malibu Colony 了解更多信息 代理经纪: Bill Moss (310)293-5503 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间