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在售 - Oak Park, CA, United States - ¥7,285,940
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Oak Park, CA, 91377 - United States

726 Oak Point Dr.

约¥7,285,940
原货币价格 $1,150,000
独立家庭住宅

房产描述

726 Oak Point Dr. Oak Park offered at $1,150,000 presented by Cris Epstein

上市日期: 2018年1月22日

MLS ID: 217014111

联系方式

分部：
Engel & Vlkers
代理经纪:
Christine Epstein
(818)889-1602

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