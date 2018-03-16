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Oak Park, CA, 91377 - United States 726 Oak Point Dr. 约¥7,285,940 原货币价格 $1,150,000 独立家庭住宅 房产描述 726 Oak Point Dr. Oak Park offered at $1,150,000 presented by Cris Epstein 联系方式 分部： Engel & Vlkers 了解更多信息 代理经纪: Christine Epstein (818)889-1602 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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