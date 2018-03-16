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Malibu, CA, 90265 - United States Big Rock Contemporary 约¥22,174,600 原货币价格 $3,500,000 独立家庭住宅 详情 4.0 英亩 房产描述 completely remodeled Home Big Rock Contemporary on over 4 acres. Spectacular Ocean and Santa Monica Bay views! Not in MLS. $3,500,000 联系方式 分部： Coldwell Banker - Malibu Colony 了解更多信息 代理经纪: Bill Moss (310)293-5503 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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