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在售 - Malibu, CA, United States - ¥22,174,600
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Malibu, CA, 90265 - United States

Big Rock Contemporary

约¥22,174,600
原货币价格 $3,500,000
独立家庭住宅

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  • 4.0
    英亩

房产描述

completely remodeled Home Big Rock Contemporary on over 4 acres. Spectacular Ocean and Santa Monica Bay views! Not in MLS. $3,500,000

上市日期: 2018年1月22日

联系方式

分部：
Coldwell Banker - Malibu Colony
代理经纪:
Bill Moss
(310)293-5503

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Coldwell Banker - Malibu Colony
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Bill Moss
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