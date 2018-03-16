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在售 - Malibu, CA, United States - ¥15,839,000
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Malibu, CA, 90265 - United States

0 Murphy Way

约¥15,839,000
原货币价格 $2,500,000
土地

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  • 2.0
    英亩

房产描述

Murphy Way $2,500,000 2 acres With Panoramic Ocean View

上市日期: 2018年1月22日

联系方式

分部：
Coldwell Banker - Malibu Colony
代理经纪:
Daniel Moss
(310)600-6692

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Coldwell Banker - Malibu Colony
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