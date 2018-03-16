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Malibu, CA, 90265 - United States 0 Murphy Way 约¥15,839,000 原货币价格 $2,500,000 土地 详情 2.0 英亩 房产描述 Murphy Way $2,500,000 2 acres With Panoramic Ocean View 联系方式 分部： Coldwell Banker - Malibu Colony 了解更多信息 代理经纪: Daniel Moss (310)600-6692 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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