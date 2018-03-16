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在售 - Dundas, Canada - ¥14,454,861
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Dundas, L9H 5E2 - Canada

801 Collinson Rd.

约¥14,454,861
原货币价格 $2,281,530
独立家庭住宅

房产描述

Organic Farm - 801 Collinson Rd. Dundas . Beautiful ORGANIC Farm on 12.5 well cared for acres . Charming 4-Bed, 2550sf stone farmhouse . 6-Bed farmhands residence . Petting Zoo & mini-barn $2,950,000

上市日期: 2017年9月11日

MLS ID: 30597360

联系方式

分部：
Royal LePage Meadowtowne Realty, Brokerage
代理经纪:
Dan Bednis
(905)302-2887

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代理经纪:
Dan Bednis
(905)302-2887

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