在售 - Dundas, Canada - ¥14,454,861 免费询盘

在售 查看所有图片 关闭 801 Collinson Rd. - ¥14,454,861

Dundas, L9H 5E2 - Canada 801 Collinson Rd. 约¥14,454,861 原货币价格 $2,281,530 独立家庭住宅 房产描述 Organic Farm - 801 Collinson Rd. Dundas . Beautiful ORGANIC Farm on 12.5 well cared for acres . Charming 4-Bed, 2550sf stone farmhouse . 6-Bed farmhands residence . Petting Zoo & mini-barn $2,950,000 联系方式 分部： Royal LePage Meadowtowne Realty, Brokerage 了解更多信息 代理经纪: Dan Bednis (905)302-2887 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间