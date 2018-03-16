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在售 - Woodside, NY, United States - ¥8,229,944
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Woodside, NY, 11377 - United States

39-51 63rd St

约¥8,229,944
原货币价格 $1,299,000
复式

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  • 6
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 2000.0
    平方英尺

房产描述

Beautiful 2 Family Home Renovated In 2002. 6 Bedrooms 3 Full Baths Living Room Eat In Kitchen. Full Finished Basement With Outside Separate Entrance. Car Garage. 20X100 Lot Size.New Roof. Must See. Wont Last Long.

MLS ID: *1304636

联系方式

分部：
Douglas Elliman Real Estate
代理经纪:
Binta Cherian
516.354.6500

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