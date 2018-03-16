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Woodside, NY, 11377 - United States 39-51 63rd St 约¥8,229,944 原货币价格 $1,299,000 复式 详情 6 卧室

3 浴室 (3 全卫)

2000.0 平方英尺 房产描述 Beautiful 2 Family Home Renovated In 2002. 6 Bedrooms 3 Full Baths Living Room Eat In Kitchen. Full Finished Basement With Outside Separate Entrance. Car Garage. 20X100 Lot Size.New Roof. Must See. Wont Last Long. 联系方式 分部： Douglas Elliman Real Estate 了解更多信息 代理经纪: Binta Cherian 516.354.6500 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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