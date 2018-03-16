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在售 - Bayside, NY, United States - ¥7,602,720
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Bayside, NY, 11364 - United States

69-40 Cloverdale Blvd

约¥7,602,720
原货币价格 $1,200,000
多家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)

房产描述



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MLS ID: 2998593

联系方式

经纪公司：
Coldwell Banker Residential Brokerage
代理经纪:
Gloria Li
5168648100

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