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Bayside, NY, 11364 - United States 69-40 Cloverdale Blvd 约¥7,602,720 原货币价格 $1,200,000 多家庭住宅 详情 3 卧室

2 浴室 (2 全卫) 房产描述



> View additional property information and more photos 联系方式 经纪公司： Coldwell Banker Residential Brokerage 了解更多信息 代理经纪: Gloria Li 5168648100 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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