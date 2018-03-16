在售 - Cornelius, United States - ¥8,553,060 免费询盘

Cornelius, 28031 - United States 20830 Bethelwood Lane 约¥8,553,060 原货币价格 $1,350,000 土地 详情 1.08 英亩 房产描述 Come build your dream home on this over 1 acre waterfront lot in desirable Cornelius. Enjoy beautiful sunset views of Lake Norman year round. No HOA! 联系方式 分部： Ivester Jackson Distinctive Properties 了解更多信息 代理经纪: Lori Ivester Jackson 704-996-5686 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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