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在售 - Cornelius, United States - ¥8,553,060
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Cornelius, 28031 - United States

20830 Bethelwood Lane

约¥8,553,060
原货币价格 $1,350,000
土地

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  • 1.08
    英亩

房产描述

Come build your dream home on this over 1 acre waterfront lot in desirable Cornelius. Enjoy beautiful sunset views of Lake Norman year round. No HOA!

MLS ID: F1801230030700113

联系方式

分部：
Ivester Jackson Distinctive Properties
代理经纪:
Lori Ivester Jackson
704-996-5686

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Lori Ivester Jackson
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