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在售 - La Baule, France - ¥10,253,923
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La Baule, 44500 - France

地址暂不公布

约¥10,253,923
原货币价格 €1,317,000
公寓
高尔夫 生活方式

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  • 6
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 2077
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2017年6月15日

联系方式

分部：
Bretagne Sud Sotheby's International Realty
代理经纪:
Bretagne Sud Sotheby's International Realty

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代理经纪:
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