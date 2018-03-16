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在售 - St Antonin Noble Val, France - ¥11,523,011
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St Antonin Noble Val, 82140 - France

地址暂不公布

约¥11,523,011
原货币价格 €1,480,000
独立家庭住宅

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  • 6
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 5920
    平方英尺 (33360.0 )

房产描述

上市日期: 2017年7月29日

联系方式

分部：
Immobilier Chavanne Sotheby's International Realty
代理经纪:
Immobilier Chavanne Sotheby's International Realty

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