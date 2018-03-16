在售 - St Antonin Noble Val, France - ¥11,523,011 免费询盘

St Antonin Noble Val, 82140 - France 地址暂不公布 约¥11,523,011 原货币价格 €1,480,000 独立家庭住宅 详情 6 卧室

6 浴室 (6 全卫)

5920 平方英尺 (33360.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Immobilier Chavanne Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Immobilier Chavanne Sotheby's International Realty 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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