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Mont-sur-rolle, 1185 - Switzerland

Mont-sur-rolle

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独立家庭住宅

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  • 6
    卧室
  • 11
    浴室 (11 全卫)
  • 7394
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2017年9月25日

MLS ID: 9311

联系方式

分部：
Cardis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Vanessa Karma
41223652051

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Vanessa Karma
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